Орлов выбрал "Каролину", новый контракт Сорокина. В НХЛ открылся рынок свободных агентов

Новые соглашения со своими клубами подписали еще ряд российских хоккеистов

ТАСС, 2 июля. Чемпион мира 2014 года защитник Дмитрий Орлов подписал контракт с "Каролиной", нападающий Клим Костин заключил соглашение с "Детройтом", а "Нью-Йорк Айлендерс" сохранил в составе российских вратарей Илью Сорокина и Семена Варламова. Таковы итоги первого дня рынка свободных агентов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Орлов по ходу прошлого сезона был обменян из "Вашингтона", за который играл 11 лет, в "Бостон", где с ходу стал одним из лидеров. Средняя зарплата обладателя Кубка Стэнли 2018 года по прежнему контракту составляла $5,1 млн, "Каролина" же предложила 31-летнему россиянину четырехлетнее соглашение с годовым доходом в $7,75 млн, на что защитник согласился. В минувшем сезоне Орлов провел за "Вашингтон" и "Бостон" 66 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 36 очков (7 шайб + 29 передач), в плей-офф он сделал 8 точных пасов в 7 играх.

"Каролина" в прошлом сезоне дошла до финала Восточной конференции, в котором уступила в серии "Флориде" со счетом 0-4. На подписании Орлова клуб не намерен останавливаться и хочет заполучить в свои ряды лучшего защитника прошлого сезона шведа Эрика Карлссона из "Сан-Хосе". Помимо этого, команда сохранила вратарскую бригаду, заключив новые соглашения с финном Антти Раантой (1 год на $1,5 млн) и датчанином Фредриком Андерсеном (2 года на $6,8 млн). Российский голкипер "Каролины" Петр Кочетков, вероятно, начнет сезон третьим голкипером команды. "У Петра на следующий сезон односторонний контракт. Поэтому никакой аренды мы не предусматриваем. Однозначно, он будет в Северной Америке", - сказал ТАСС агент игрока Дэн Мильштейн.

Помимо Орлова и Кочеткова, в "Каролине" выступает российский форвард Андрей Свечников, в системе клуба находятся защитник Александр Пашин и нападающий Василий Пономарев. На прошедшем драфте "Каролина" выбрала еще пятерых россиян.

Возвращение Бэбкока

В первый день июля 60-летний Майк Бэбкок был официально объявлен главным тренером "Коламбуса", сменив на этом посту Брэда Ларсена. Контракт специалиста рассчитан на два года, канадец должен реанимировать игру "Коламбуса", который по итогам прошлого сезона занял последнее место в Восточной конференции. В активе Бэбкока победа в Кубке Стэнли с "Детройтом" в 2008 году, золото чемпионата мира (2004), Олимпийских игр (2010, 2014) и Кубка мира (2016) вместе со сборной Канады.

Он известен умением работать в том числе и с молодежью. Это особенно актуально для россиян в составе "Коламбуса" - форварда Егора Чинахова, перешедшего в межсезонье из "Ак Барса" нападающего Дмитрия Воронкова, ярко проведшего дебютный сезон в лиге Кирилла Марченко. Плюс ко всему команду в межсезонье пополнил защитник Иван Проворов, который был обменян из "Филадельфии".

Предыдущим местом работы Бэбкока в НХЛ был "Торонто". В 2015 году он заключил с клубом восьмилетний контракт на $50 млн, став тогда самым высокооплачиваемым тренером лиги. С клубом Бэбкок проработал четыре сезона и трижды проигрывал в первом раунде плей-офф, а в ноябре 2019 года он был уволен после шести поражений подряд.

При этом тренер продолжал получать зарплату и поэтому не мог в течение срока контракта где-либо работать. Главным тренером команды университета Саскачевана Бэбкок трудился бесплатно до прошлого года, успев поработать в тренерском штабе со своим сыном.

Тарасенко в ожидании успешной команды

Ряд россиян в первый день работы рынка продлили соглашения со своими клубами. 23-летний Григорий Денисенко, в прошлом сезоне проведший за "Флориду" 18 матчей в регулярном чемпионате и одну игру в плей-офф, подписал новое соглашение на 2 года со средней зарплатой $775 тыс. "Для Гриши был приоритет: что бы ни случилось - остаться в Северной Америке, - сказал ТАСС агент игрока Мильштейн. - Нам удалось договориться об одностороннем контракте, Гриша выбрал двухлетний контракт, чтобы закрепиться в основе и продолжать прогрессировать как игрок".

30-летний форвард Владислав Наместников остался в "Виннипеге", подписав с клубом двухлетний контракт со средней зарплатой в $2 млн. 32-летний Защитник Дмитрий Куликов вернулся во "Флориду", где он играл с 2009 по 2016 год, заключив годичное соглашение на $1 млн. Однолетний двухсторонний контракт с "Лос-Анджелесом" подписал 25-летний форвард Михаил Мальцев, с которым вел переговоры и московский "Спартак". Двухлетнее соглашение с "Детройтом" на общую сумму в $4 млн подписал 24-летний нападающий Клим Костин, который перешел в клуб в результате обмена из "Эдмонтона".

"Айлендерс" приняли решение продлить соглашения с вратарской бригадой в лице россиян Ильи Сорокина и Семена Варламова. 27-летний Сорокин по итогам прошлого сезона был номинирован на приз лучшему голкиперу и занял в голосовании второе место, уступив шведу Линусу Улльмарку из "Бостона". Россиянин заключил восьмилетнее соглашение с клубом из Нью-Йорка со средней годовой зарплатой в $8,25 млн. Новый контракт 35-летнего Варламова рассчитан на 4 года на общую сумму $11 млн.

Другие примечательные сделки: форвард Райан О'Райлли подписал четырехлетний контракт с "Нэшвиллом" на общую сумму $18 млн, голкипер Йоонас Корписало на 5 лет, за которые заработает $20 млн, подписался с "Оттавой", нападающий Джейсон Закер подписал годичный контракт на $5,3 млн с "Аризоной", форвард Майкл Бантинг на 3 года с общей суммой в $13,5 млн отправился в "Каролину", а нападающий Алекс Киллорн заключил четырехлетнее соглашение с "Анахаймом" на общую сумму в $25 млн.

Среди свободных агентов, которые еще не подписали новые соглашения, остается 31-летний российский форвард Владимир Тарасенко, который по ходу прошлого сезона был обменян из "Сент-Луиса" в "Нью-Йорк Рейнджерс". Нападающий обдумывает ряд предложений, отдавая предпочтение клубам, которые могут побороться за Кубок Стэнли в следующем сезоне. Также пока без контракта остаются форвард Патрик Кейн и его давний партнер по "Чикаго" Джонатан Тэйвз.