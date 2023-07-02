200 спортсменов из новых регионов РФ выступят на играх "Дети Приморья"

Соревнования проходят во Владивостоке с 1 по 6 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Двести спортсменов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей примут участие в международных спортивных играх "Дети Приморья". Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого ТАСС в воскресенье предоставила пресс-служба Минспорта.

Игры проходят с 1 по 6 июля во Владивостоке.

"Игры "Дети Приморья" дают участникам возможность почувствовать атмосферу большого спорта и познакомиться со сверстниками из других регионов и стран, - сказал Чернышенко. - В соревнованиях примут участие около 1 500 спортсменов, в том числе 200 юных атлетов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Мы рады, что во Владивосток приехали наши друзья из Китая - их участие приурочено к проведению Годов российско-китайского сотрудничества, объявленных президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Всех членов делегаций из дружественных государств ждет насыщенная культурная программа, творческие конкурсы и фестивали, уверен, что игры оставят в памяти участников и болельщиков яркие впечатления".

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал одной из приоритетных задач ведение здорового образа жизни подрастающим поколением. "Дети Приморья" - это масштабный спортивный праздник, правительство Приморского края считает детский и юношеский спорт важным вектором развития региона, - сказал он. - Год назад во Владивостоке с успехом прошли международные спортивные игры "Дети Азии", не сомневаюсь, что опыт соревнований будет с успехом применен и сейчас. Игры - это не только спорт, это еще и важная социализация детей, общение и дружба, сейчас как никогда важно поддерживать связи, своим примером показывать юным спортсменам, что спорт - это мост к объединению и взаимопониманию".

Игры "Дети Приморья" проводятся Министерством спорта Российской Федерации совместно с правительством Приморского края и администрацией города Владивостока. В рамках спортивной программы 1 500 спортсменов в возрасте до 16 лет разыграют медали в 11 видах спорта: бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, самбо, футбол, тяжелая атлетика, спортивная борьба.