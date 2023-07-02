Вратарь Егоров рассказал, что не смотрел драфт НХЛ и не ожидал, что его выберут

Вратаря в шестом раунде выбрал "Калгари"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вратарь системы московского "Динамо" Егор Егоров не следил за драфтом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и не ожидал, что одна из команд выберет его. Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье.

Егоров был выбран "Калгари" на драфте НХЛ в шестом раунде под общим 176-м номером. "Были разговоры с клубами, но, если честно, все равно не ждал, что меня выберут, - сказал хоккеист. - Это для меня была большая новость. Выбор на драфте - это такое событие, к которому нельзя относиться как-то негативно".

"Я драфт не смотрел. Мне за пару минут до моего выбора написал скаут из "Калгари" и сказал жди, сейчас будет [выбор]. Были общения и с другими клубами, но с "Калагри" разговаривал больше всего, они проявили наибольший интерес", - добавил хоккеист.

1 июля стартовал лагерь развития для молодых игроков московского "Динамо". "Тренировочный лагерь - это очень полезно как с хоккейной стороны, так и со стороны становления команды. Важно еще больше сплотить коллектив, как со стороны первой команды, так и молодежки. Где я буду играть, в молодежной или высшей лиге, надо спрашивать не у меня", - отметил Егоров.

"У меня еще два года контракта с "Динамо", надо сначала окрепнуть в России, стать полноценным игроком основы "Динамо", а потом уже думать об НХЛ. Я стараюсь концентрироваться на своей работе, честно отдаваться делу. Самое главное - играть", - заключил вратарь "Динамо".

Егорову 17 лет. В сезоне-2022/23 он провел 15 матчей в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, отразив 91,5% бросков по своим воротам и пропуская 2,29 шайбы в среднем за игру.