В "Барысе" не видят препятствий для выступления Скленички, несмотря на санкции Чехии

Ранее был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Препятствий для выступления чешского защитника Давида Скленички за казахстанский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" нет. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал генеральный менеджер клуба из Астаны Вячеслав Белан.

"До чемпионата мира он входил в состав сборной Чехии и понимал, что если подписывает с нами контракт, то за национальную команду он выступать не будет, - сказал Белан. - Такое решение по переходу к нам он принял осознанно. Ему все же надо кормить свою семью, деньги платятся другие".

"Думаю, это рекомендации только, - ответил Белан на вопрос о запрете чешским спортсменам выступать на территории России. - Тем более он приедет в Казахстан, а это другая страна. На сегодняшний день нет никаких проблем, я с агентом разговаривал. Игрок собирается ехать к нам со своей семьей".

Контракт с 26-летним защитником рассчитан до конца апреля следующего года. 29 июня стало известно, что правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ. В клубах КХЛ также числятся два чешских хоккеиста: защитник омского "Авангарда" Либор Шулак и нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Яшкин.

Скленичка в КХЛ с 2019 по 2022 год выступал за финский "Йокерит". Прошлый сезон защитник провел в составе шведского "Брюнеса", за который сыграл 55 матчей, отметившись 7 заброшенными шайбами и 26 голевыми передачами.