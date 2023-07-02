Немов считает, что решение о выступлении без флага России должны принимать сами спортсмены

Четырехкратный олимпийский чемпион отметил, что надо быть готовым выступать на международных стартах уже сейчас

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские гимнасты должны принять самостоятельное решение о возможности выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

"Гимнастам нужно делать свое дело, им нужно представить, что они выступают сейчас на чемпионате Европы или мира, - сказал Немов. - И у нас, и там действуют новые правила, по которым нужно выступать и соответствовать международным стандартам. Рано или поздно все закончится, надо быть готовым выступать на международных стартах уже сейчас. Стоит ли ехать на международные старты под нейтральным флагом? Это должны решать сами спортсмены".

Международная федерация гимнастики (FIG) и Европейский гимнастический союз в марте 2022 года приняли решение временно запретить россиянам и белорусам выступать на международных стартах. Вопрос возможности возвращения спортсменов FIG планирует рассмотреть в июле.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Международный олимпийский комитет также отметил, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры пока не идет.