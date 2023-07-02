Федерация гребного спорта России заявила пятерых нейтральных спортсменов на чемпионат мира

Турнир пройдет в сентябре в Белграде

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) отправила в Международную федерацию гребного спорта (World Rowing) список из пяти спортсменов, которых планируется заявить в нейтральном статусе на сентябрьский чемпионат мира в Белграде. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил президент ФГСР Алексей Свирин.

"Мы уже отправили список для участия в молодежном первенстве мира (до 23 лет), который пройдет в Пловдиве, - сказал Свирин. - Также был отправлен список на взрослый чемпионат мира в Белграде. В заявках минимальное количество спортсменов, на оба старта мы планируем отправить по пять человек, заявляли только сильнейших. Критерием включения являлся только спортивный результат, на соревнования должны ехать те, кто реально способен бороться за медали".

"Международная федерация известила нас о том, что получила письмо с заявкой, которую в настоящее время изучает. Взрослый чемпионат мира пройдет только в сентябре, поэтому у World Rowing есть время до конца августа принять решение по нашим спортсменам. Что касается молодежного мирового первенства, которое пройдет во второй половине июля, то по этому старту мы ждем решения от международной федерации до конца следующей недели. Для въезда в Болгарию нужны визы, к оформлению которых спортсмены могут приступить только после получения официальных приглашений от организаторов", - заключил собеседник ТАСС.

Молодежное мировое первенство пройдет в Пловдиве с 19 по 23 июля, взрослый чемпионат мира - в Белграде с 3 по 10 сентября. Исполком World Rowing 7 июня принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира.

На взрослом и молодежном мировых первенствах гребцы из России могут выступать только в одиночках и двойках без рулевого, поэтому в заявки войдут не более шести спортсменов (стандартная заявка - 48 гребцов от страны). На взрослый чемпионат мира дополнительно разрешено поехать мужской и женской двойкам легкого веса, которые не являются олимпийскими классами, однако ФГСР приняла решение не заявлять никого в эти классы лодок, но включила одного спортсмена в паралимпийской гребле.

World Rowing приняла решение не допускать российские и белорусские экипажи четверок и восьмерок на чемпионат мира в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, посчитав, что эти классы лодок являются командными.