Арендованный у "Ростова" футболист Норманн продолжает тренироваться с "Динамо"

По информации портала Transfermarkt, аренда игрока завершилась 30 июня

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 июля. /ТАСС/. Норвежский полузащитник Маттиас Норманн, права на которого принадлежат футбольному клубу "Ростов", продолжает тренироваться с московским "Динамо". Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе "Динамо".

"Маттиас Норманн тренируется вместе с основным составом "Динамо". У полузащитника продолжает действовать арендное соглашение", - сообщили в "Динамо".

2 июля "Динамо" проводит открытую тренировку. Нападающие Федор Смолов, Вячеслав Грулев, Ярослав Гладышев, уругвайский защитник Диего Лаксальт и вратарь Игорь Лещук тренируются вне общей группы по решению медицинского штаба. К "Динамо" после отдыха присоединились израильский защитник Эли Даса и камерунский нападающий Николя Муми Нгамалё.

Норманну 27 лет, об аренде игрока "Динамо" объявило 6 сентября, соглашение было рассчитано на один год с правом выкупа. По информации портала Transfermarkt, аренда Норманна завершилась 30 июня. В сезоне-2022/23 Норманн провел за "Динамо" 17 матчей и не отметился голевыми действиями.