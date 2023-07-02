Баскетболисты "Зенита" установили первый фиджитал-рекорд на VK Fest

Константин Шевчук и Павел Земский забросили за две минуты 80 мячей в традиционное баскетбольное кольцо и в компьютерном симуляторе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского "Зенита" Константин Шевчук и Павел Земский установили первый в истории фиджитал-рекорд по количеству мячей, заброшенных за две минуты в традиционное баскетбольное кольцо и в компьютерном симуляторе. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе проекта "Игры будущего".

Шевчуку удалось забросить 41 мяч, Земский попал в кольцо 39 раз.

"Очень интересно было попробовать что-то новенькое. Здорово, что такой формат появился, ведь многие любят поиграть на улице, но когда отдыхают от физической активности, то предпочитают использовать приставку. Когда можно совмещать - это двойное удовольствие. Всем нравится, все в хорошем настроении", - сказал Шевчук.

"Классный формат, нужно хорошо уметь играть и на площадке, и на компьютере. Уверен, что молодежи такое очень понравится, за этим будущее", - добавил Земский.

На площадке VK Fest "Игры будущего" поддержал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. По его словам, идея объединения традиционного и компьютерного спорта созрела давно. "Я надеюсь, что проект будет иметь успех. Сейчас все будет зависеть от того, насколько много людей захочет попробовать себя сразу в двух направлениях одновременно", - сказал Смит.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.