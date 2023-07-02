Агент Скленички считает, что к чеху не применят санкций, так как тот играет в Казахстане

Правительство Чехии 29 июня запретило чешским спортсменам и командам принимать участие в соревнованиях на территории РФ

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. К чеху Давиду Скленичке, который подписал контракт с астанинским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс", не должно быть применено санкций, так как игрок выступает за команду из Казахстана. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал агент игрока Владимир Вуйтек.

"Я все понимаю, но он подписал же контракт не с российским клубом, а с командой из Казахстана. Это немного по-другому, - сказал Вуйтек. - Да, "Барыс" играет в чемпионате КХЛ, но сборная Казахстана же играет на чемпионате мира".

"Когда он подписал контракт с "Барысом", ему сказали, что он теперь не может играть за сборную Чехии. В принципе, я этого не понимаю. Это спорт, а не политическая борьба. Мы не знаем сейчас, что будет через месяц, и посмотрим, что будет через год. Надеемся, что все будет нормально и спорт станет главенствовать над политикой", - добавил он.

Контракт с 26-летним защитником рассчитан до конца апреля следующего года. 29 июня стало известно, что правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ.

В клубах КХЛ также числятся два чешских хоккеиста: защитник омского "Авангарда" Либор Шулак и нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Яшкин. "Они просто хотят играть. Пока ситуация такая, что и Шулак, и Яшкин не будут выступать в сборной, и посмотрим, что будет через полгода", - подчеркнул Вуйтек.