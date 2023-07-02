Личка заявил, что капитан футбольного клуба "Динамо" определится позднее

В прошлом сезоне капитаном "Динамо" был полузащитник Даниил Фомин

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 июля. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба "Динамо" в следующем сезоне будет определен позднее. Об этом журналистам в воскресенье сообщил главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

В прошлом сезоне капитаном "Динамо" был полузащитник Даниил Фомин. До этого повязку носил вратарь Антон Шунин.

"Я еще не думал, кто будет капитаном, - сказал специалист. - В командах, где я раньше был, всегда спрашивал у людей, кто больший лидер в раздевалке. После этого решали, кто будет. Думаю, что мы решим чуть позже".

О назначении Лички на пост главного тренера "Динамо" было объявлено 22 июня. На этом посту он сменил Павла Алпатова, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки в мае серба Славиши Йокановича.