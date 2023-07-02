Тренер "Динамо" Личка заявил, что на него не повлияет решение чешского правительства

Ранее правительство Чехии запретило чешским спортсменам и командам принимать участие в соревнованиях на территории РФ

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 июля. /ТАСС/. Решение правительства Чехии о запрете чешским спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории России не повлияет на главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Марцела Личку. Об этом он заявил журналистам в воскресенье.

"Никаких звонков из Чехии не поступало. Это моя жизнь, я буду поступать, как хочу. Меня не уговорить, это знают", - сказал Личка.

29 июня информационное агентство ЧТК сообщило, что правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ.

Помимо Лички, в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) работает чех Иржи Ярошик, занимающий пост главного тренера "Оренбурга". В штабе Лички в "Динамо" трудится его брат Марио Личка. Единственным игроком РПЛ, имеющим чешское гражданство, является защитник "Сочи" Юрий Медведев, у которого также есть паспорт Казахстана.