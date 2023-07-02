Личка рассказал об условиях продления контракта с "Динамо"

Команда должна занять место в топ-5 по итогам сезона РПЛ

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 июля. /ТАСС/. Контракт с главным тренером московского футбольного клуба "Динамо" Марцелом Личкой будет продлен в случае попадания команды в пятерку лучших по итогам следующего сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.

"Что должно произойти, чтобы со мной продлили контракт? Нужно попасть в первую пятерку, лучше - в первую тройку, я согласился на это, - сказал Личка. - Нужно быть конкурентоспособным, это важно. Если будут хорошие результаты, то будем продолжать работу. На мне ответственность за игру и результаты, я это принимаю".

"Что касается трансферов, у меня есть ясные мысли, но я могу спросить людей в тренерском штабе. В "Динамо" есть скауты, есть [заместитель генерального директора "Динамо" по спорту] Желько Бувач, он предложит каких-то игроков", - добавил тренер.

Личка возглавил "Динамо" 22 июня, контракт с 45-летним специалистом, который ранее возглавлял "Оренбург", рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на два. В прошлом сезоне РПЛ "Динамо" заняло девятое место.