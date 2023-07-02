2 июля, 09:55
НХЛ

Тренер футбольного "Динамо" Личка назвал Кучерова одним из любимых хоккеистов

Чешский специалист признался, что на приставке играет обычно за "Бостон" или "Тампу"

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного "Динамо" чех Марцел Личка считает российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никиту Кучерова одним из своих любимых игроков. Об этом он рассказал в воскресенье журналистам.

"Моя команда, за которую играю на приставке, это "Бостон" из-за [чешского нападающего] Давида Пастрняка. Часто играю за "Тампу", потому что там выступает Кучеров. Он один из моих любимых игроков", - сказал Личка.

Также Личка рассказал, что в сравнении между нападающим "Вашингтона", обладателем Кубка Стэнли 2018 года россиянином Александром Овечкиным и двукратным обладателем Кубка Стэнли чехом Яромиром Ягром сделает выбор в пользу соотечественника. "Если сравнивать между Овечкиным и Ягром, то все просто - выберу Ягра", - сказал Личка. 

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НХЛ
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