Тренер Родионенко призвала не относиться серьезно к заявлениям Родченкова

Родченков написал вторую книгу о допинге в российском спорте и призвал МОК отстранить россиян от международных соревнований минимум на 10 лет

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков продолжает мстить России, к его заявлениям не стоит относиться серьезно. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

1 июля в интервью газете Daily Mail Родченков заявил о том, что написал вторую книгу о допинге в российском спорте и призвал Международный олимпийский комитет отстранить россиян от международных соревнований минимум на 10 лет. Первую книгу Родченков выпустил в 2020 году в формате автобиографии. В ней он заявил о том, что Россия покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти отрицают выдвинутые обвинения.

"Родченков до сих пор продолжает слепо мстить России, к его заявлениям уже давно не стоит относиться серьезно. Он один из тех, кто покинул свою страну, а теперь из-за границы рассказывает о ней всякие гадости. Иначе как подонком я его не могу назвать", - сказала Родионенко.

Родченков после увольнения из московской антидопинговой лаборатории в 2015 году бежал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стало утверждение о том, что Россия покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к Российскому антидопинговому агентству и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.