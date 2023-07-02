В рижском "Динамо" обсуждают вопрос участия в чемпионате Латвии по хоккею в новом сезоне

Будущее клуба определится через пару недель

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Рижское "Динамо" продолжает существовать, несмотря на имеющиеся проблемы, в клубе обсуждают участие в чемпионате Латвии по хоккею в сезоне-2023/24. Об этом ТАСС в воскресенье заявил председатель совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис.

2 июля новостной портал Delfi сообщил, что рижское "Динамо" не подало заявку на участие в чемпионате Латвии в следующем сезоне и прекратило существование.

"Информация о прекращении существования "Динамо" не соответствует действительности, - сказал Савицкис. - Клуб продолжает существовать, хотя у нас есть проблемы, и в настоящее время мы обсуждаем вопрос, будем ли выступать в чемпионате Латвии в следующем сезоне или пропустим его. Все станет известно через пару недель".

С 2008 по 2022 год "Динамо" выступало в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в феврале 2022 года клуб объявил о выходе из КХЛ в связи с ситуацией на Украине. Лучшим результатом "Динамо" в КХЛ был выход во второй раунд плей-офф в сезонах-2009/10 и 2010/11. В сезоне-2022/23 команда выступала в чемпионате Латвии, где заняла третье место в регулярном чемпионате и уступила в полуфинале будущему чемпиону "Земгале".