Во Владивостоке открылись международные игры "Дети Приморья"

Юные атлеты из России, Белоруссии и Китая поборются за медали в 11 видах спорта

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Церемония открытия Первых международных спортивных игр "Дети Приморья" состоялась во Владивостоке в воскресенье. В течение недели юные спортсмены из России, Белоруссии и Китая поборются за медали в 11 видах спорта, сообщила пресс-служба правительства края.

"Это действительно грандиозное событие для нашего региона, ведь по масштабу и охвату мы ранее не создавали с нуля собственные столь массовые и серьезные детские соревнования международного уровня, - сказал губернатор региона Олег Кожемяко. - Уверен, "Дети Приморья" станут новой визитной карточкой региона, вы все - участниками исторического события. Спорт - это норма жизни для края, важно, чтобы дети могли им заниматься с самого раннего возраста. Ведь они - будущее нашей великой страны, которое должно быть сильным и здоровым".

Церемония открытия и парад спортсменов прошли на стадионе "Динамо" в центре города под девизом "Время первых!". Зрители на трибунах приветствовали команды из всех 34 муниципалитетов Приморского края, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей, Китая и Белоруссии. Всего за медали будут бороться более 1,5 тыс. участников. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого ТАСС ранее в воскресенье предоставила пресс-служба Минспорта, сообщил, что новые регионы России на соревнованиях представят 200 спортсменов.

Белоруссию на играх представят более 30 спортсменов из национального резерва, юные спортсмены сразятся за медали в семи видах спорта. Восемь ребят будут участвовать в состязаниях по легкой атлетике. Также спортсмены сборной Белоруссии примут участие в соревнованиях по баскетболу, греко-римской борьбе, настольному теннису, самбо и тяжелой атлетике, в каждой из дисциплин будут участвовать по четыре спортсмена. В делегацию также вошли тренеры и представители администрации .

Игры "Дети Приморья" проводятся Министерством спорта Российской Федерации совместно с правительством Приморского края и администрацией города Владивостока. В рамках спортивной программы 1 500 спортсменов в возрасте до 16 лет разыграют медали в 11 видах спорта: бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, самбо, футбол, тяжелая атлетика, спортивная борьба. Соревнования завершатся 6 июля.