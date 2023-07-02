100-летие баскетбола в Перми отметили ретро-матчем в стиле 1920-х годов

В игре приняли участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко

ПЕРМЬ, 2 июля. /ТАСС/. Ретро-матчем в стиле 1920-х годов с участием губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко отметили 100-летие баскетбола в Перми. Об этом сообщает корреспондент ТАСС в воскресенье с места событий.

"Любое такое событие, которое возрождает историю, с одной стороны, является напоминанием, а с другой - символом того, что сейчас происходит. Потому что сегодняшнее состояние любого вида спорта невозможно без того андеграунда, без той истории. В этом году очень много событий: 100 лет баскетболу, 100 лет отрасли физической культуры и спорта РФ, поэтому ретро-матч - событие очень значимое. В нашем советском прошлом есть моменты, которые стоит принимать и перенимать", - рассказала ТАСС министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Участники ретро-матча по баскетболу 3х3 разделились на две команды: "Яхт-клуб" и "Рабфак". За команду "Рабфак" сыграли губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, президент РФБ Андрей Кириленко, министр строительства Прикамья Артем Габдрахманов, и. о. руководителя администрации губернатора региона Александр Смертин, а также депутат Законодательного собрания Пермского края в составе партии "Единая Россия" Дмитрий Пылев. Тренером команды выступила олимпийская чемпионка Светлана Антипова. За "Яхт-клуб" сыграли тренер и бывший капитан "Урал-Грейта" Вячеслав Шушаков, тренер "Пармы" Евгений Пашутин, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" Сергей Черезов, президент "Пармы" и депутат Заксобрания Прикамья Сергей Богуславский и директор "Протон-ПМ" Иван Краснов. Тренерами команды стали уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко и гендиректор "Пармы" Александр Башминов.

Половину матча игроки сыграли по правилам баскетбола 1920-х годов, в этой части игры вела команда "Рабфак". Во второй половине матч продолжился по современным правилам баскетбола 3х3, здесь команде "Яхт-клуб" удалось взять реванш. Как отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин после матча, правила баскетбола 1920-х годов обязывают больше думать, нежели правила современной игры.

С 27 июня в Перми проходит финальная часть чемпионата России по баскетболу 3х3. Соревнования являются одним из флагманских спортивных мероприятий программы празднования 300-летия столицы Прикамья. В финале принимают участие по восемь мужских и женских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Казани, Химок и Перми, которые играют по "токийской" системе. Также в рамках финального раунда впервые проходит Кубок претендентов, в котором принимают участие шесть мужских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Златоуста и Перми. Кроме того, в рамках чемпионата проходят решающие игры Лиги сильных людей под эгидой инклюзивного проекта Российской федерации баскетбола "Тихий баскетбол", в котором принимают участие люди с поражением опорно-двигательного аппарата.