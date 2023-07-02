Родионенко: двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Игнатьев завершил карьеру

По словам тренера, причинами такого решения стали травмы и возраст

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Обладатель двух золотых наград чемпионатов Европы по спортивной гимнастике 2014 и 2016 годов россиянин Никита Игнатьев завершил спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Никита закончил свою карьеру, в последний раз он выходил на помост еще в прошлом сезоне, - сказала Родионенко. - Игнатьев устал бороться с травмами, да и возраст давал уже о себе знать. Никита видел, что ребята молодые уже поджимают, и смысла продолжать тренироваться уже не было".

"Это талантливый спортсмен, который во многом сумел себя реализовать в гимнастике. Но у каждого есть свой потолок, чтобы подняться выше, Никите, на мой взгляд, немного не хватило характера. А в спорте высших достижений умение бороться до конца является одним из главных качеств", - добавила собеседница агентства.

Игнатьев входил в первоначальный состав российской команды на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, но за несколько дней до начала соревнований был заменен на более молодого Ивана Стретовича. "Это спорт, и на тот момент у Стретовича показатели были лучше. Мы же не можем брать в команду за прошлые заслуги. Тот, кто сумел лучше проявить себя на контрольных тренировках, тот и поехал в Рио-де-Жанейро", - сказала Родионенко.

На Играх-2016 мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебряные медали в командном первенстве. До этого российские гимнасты поднимались на командный олимпийский пьедестал в 2000 году, когда стали третьими.

Игнатьеву 31 год. В его активе также золотая, серебряная и две бронзовые медали Европейских игр 2015 года в Баку, он также является победителем летней Универсиады в Казани 2013 года.