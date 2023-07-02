Данил Лысенко выполнил олимпийский норматив и повторил лучший результат сезона в мире

Спортсмен победил на международном турнире в белорусском Бресте с результатом 2,33 метра

ТАСС, 2 июля. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко в воскресенье одержал победу на международном турнире "Мы вместе" в белорусском Бресте и выполнил квалификационный норматив на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Спортсмен показал результат 2,33 метра. Второе место занял белорус Дмитрий Набоков (2,20), третьим стал россиянин Матвей Рудник (2,20), оказавшийся ниже по количеству попыток. Квалификационный отбор на олимпийский легкоатлетический турнир в большинстве дисциплин стартовал 1 июля и продлится до 30 июня 2024 года. Норматив в прыжках в высоту у мужчин составляет 2,33 метра.

Также Лысенко повторил лучший результат сезона в мире. Помимо него, планку на высоте 2,33 метра в текущем летнем сезоне преодолели россиянин Илья Иванюк, австралиец Джоэл Бэйден, американец Джувон Харрисон и представитель Южной Кореи У Сан Хёк.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. В МОК также заметили, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры пока не идет.

Лысенко 26 лет, на его счету золото зимнего чемпионата мира 2018 года и серебро летнего чемпионата мира 2017 года.