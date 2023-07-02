Свищев считает, что кураторы вернули Родченкова из небытия для давления на МОК

Родченков написал вторую книгу о допинге в российском спорте и призвал МОК отстранить россиян от международных соревнований минимум на 10 лет

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кураторы решили вернуть бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, чтобы надавить на Международный олимпийский комитет (МОК). Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

1 июля в интервью газете Daily Mail Родченков заявил о том, что написал вторую книгу о допинге в российском спорте и призвал Международный олимпийский комитет отстранить россиян от международных соревнований минимум на 10 лет. Первую книгу Родченков выпустил в 2020 году в формате автобиографии. В ней он заявил о том, что Россия покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти отрицают выдвинутые обвинения.

"Кураторы вспомнили про старика, чтобы вернуть его из небытия, - сказал Свищев. - За копеечный гонорар в 2 тыс. долларов он теперь выпустит "сенсацию", которую уже десятилетия мусолят. Ничего нового мы не увидим. Это сделано по задаче его кураторов, которые решили надавить на МОК в преддверии проведения Олимпийских игр".

"Но ничего у них не получится. Все это уже дела давно минувших дней. Доставать из чулана бедного старика уже нет никакого смысла", - добавил собеседник агентства.

Родченков после увольнения из московской антидопинговой лаборатории в 2015 году бежал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стало утверждении о том, что Россия покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к Российскому антидопинговому агентству и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.