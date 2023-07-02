Тренер считает, что ветер помешал прыгуну Лысенко показать лучший результат сезона в мире

Данил Лысенко победил на турнире в Бресте с результатом 2,33 метра и выполнил квалификационный олимпийский норматив

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский легкоатлет Данил Лысенко был способен установить на турнире в Бресте лучший результат летнего сезона в мире, однако во второй попытке на высоте 2,35 метра планку сдул сильный ветер. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клюгин.

Лысенко победил на турнире в Бресте с результатом 2,33 метра и выполнил квалификационный олимпийский норматив. Затем россиянин трижды пытался прыгнуть на 2,35 метра, но безуспешно.

"Данил был очень близок к тому, чтобы прыгнуть на 2,35 метра во второй попытке, - сказал Клюгин. - Но планка после его прыжка несколько мгновений колыхалась на месте, а потом упала. Был сильный ветер. Погодные условия оказались непростыми, кроме встречного ветра был и дождь".

"Но организация соревнований была на очень высоком уровне, мы с удовольствием здесь выступали. Что касается результата, то все равно Данил выступил здесь очень хорошо. Теперь следующим стартом для него будет Кубок России в Жуковском в середине июля", - добавил собеседник ТАСС.

Лысенко в Бресте повторил лучший результат сезона в мире. Планку на высоте 2,33 метра в текущем летнем сезоне также преодолели россиянин Илья Иванюк, австралиец Джоэл Бэйден, американец Джувон Харрисон и представитель Южной Кореи У Сан Хёк.