Хоккеист Федотов опубликовал первое фото после службы в армии

Российский голкипер выложил в соцсетях снимок из Дубая

ТАСС, 2 июля. Обладатель Кубка Гагарина 2021 года в составе московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов в воскресенье опубликовал первую фотографию после службы в армии. Россиянин в сторис в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) выложил снимок из Дубая.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". 1 июля он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу.

4 мая президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью ТАСС заявил, что Федотов обсуждает новый контракт с армейцами. 14 июня пресс-служба "Филадельфии" сообщила, что контракт Федотова с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24.