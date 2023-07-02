Колосков не считает приглашение Карасева на судейский сбор сигналом к снятию санкций с РФС

УЕФА пригласил российского арбитра на сбор судей, который пройдет в сентябре 2023 года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Приглашение российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не является дополнительным сигналом к снятию санкций с российского футбола. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и почетный член УЕФА Вячеслав Колосков.

30 июня в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что УЕФА пригласил Карасева на сбор судей, который пройдет в сентябре 2023 года.

"Российский футбольный союз является полноправным членом УЕФА и ФИФА [Международной федерации футбола], неоднократно это было подтверждено практическими делами, например, на конференцию РФС приехали представители ФИФА и УЕФА, - сказал Колосков. - Оба выступили с прекрасными обращениями к участникам конференции, в том числе подчеркнули уважение к РФС как к давнему члену ФИФА и УЕФА, сказали, что ждут полноценного возвращения клубов и сборных на все международные соревнования, которые проходят под эгидами организаций. Карасев для УЕФА является не новой фигурой, он в последние пять лет уже участвовал во всех тренировочных сборах, которые проводит судейский комитет УЕФА. Здесь я не вижу ничего сверхординарного, это обычное явление".

"К тому же УЕФА и ФИФА регулярно выплачивают РФС причитающиеся суммы на развитие футбола и различные программы, несколько месяцев назад мы провели международный турнир по просьбе УЕФА - турнир развития. Поэтому то, что пригласили Карасева на этом фоне, вообще ничего не значит. Обычное явление, ничего из ряда вон не выходящее, никакой не дополнительный сигнал к тому, что с нас снимут санкции. Это просто обычное отношение к обычному члену УЕФА", - добавил Колосков.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.

Карасеву 44 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей ФИФА. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти).