Тренер ВМФ считает, что вратарь Федотов находится в хорошей форме после службы в армии

В воскресенье хоккеист опубликовал фотографию из Дубая

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России по хоккею Иван Федотов находится в хорошей форме после прохождения службы в армии. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал тренер хоккейной команды ВМФ Валерий Покровский.

2 июля 26-летний Федотов в сторис в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) опубликовал фотографию из Дубая.

"Парень отдыхает, заслужил после всех этих нагрузок и всего, что произошло. Он свою работу выполнил, видно, что он в хорошей форме, поджарый", - сказал Покровский.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". 1 июля он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу.

4 мая президент московского ЦСКА Игорь Есмантович в интервью ТАСС заявил, что Федотов обсуждает новый контракт с армейцами. 14 июня пресс-служба "Филадельфии" сообщила, что контракт вратаря с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24. В 2021 году в составе ЦСКА хоккеист стал победителем Кубка Гагарина.