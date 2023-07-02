Колосков считает, что российские судьи должны соответствовать уровню УЕФА для возвращения

30 июня в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что УЕФА пригласил Сергея Карасева на сбор судей, который пройдет в сентябре

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Уровень российских судей должен соответствовать критериям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пока международным показателям соответствует только Сергей Карасев. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и почетный член УЕФА Вячеслав Колосков.

30 июня в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что УЕФА пригласил Карасева на сбор судей, который пройдет в сентябре 2023 года. 1 июля "Спорт-экспресс" со ссылкой на источник сообщил, что российские арбитры и делегаты в скором времени могут вернуться к работе на матчах под эгидой УЕФА. В тот же день в РФС сообщили ТАСС, что организация находится в диалоге с УЕФА по вопросу возвращения российских арбитров к работе на международных матчах.

"Чтобы допускать судей к международным матчам, нужно иметь соответствующий уровень подготовки, - сказал Колосков. - Если мы после каждого тура поливаем грязью российских судей, говорим, что они не умеют судить, а в УЕФА тоже читают это, видят, если мы приглашаем для руководства судейской организации представителя иностранного государства (27 июня серб Милорад Мажич стал новым руководителем департамента судейства РФС - прим. ТАСС). Это говорит о том, что у нас с судейством неблагоприятно. Вот есть Карасев, он отвечает уровню и требованиям УЕФА, его и приглашают".

"Мы же включаем каждый год наших судей в списки арбитров в УЕФА и ФИФА, но выбирают из них только тех, кто с точки зрения судейских комитетов и организаций отвечает критериям. В данном случае у нас только один судья, который отвечает этим критериям", - добавил Колосков.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.