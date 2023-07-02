Ферстаппен обошел Сенну по количеству побед в "Формуле-1"

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии и одержал 42-ю победу в "Формуле-1"

ТАСС, 2 июля. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии - девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования прошли в воскресенье на автодроме в Шпильберге.

Второе место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Тройку лучших замкнул еще один пилот "Ред Булл" мексиканец Серхио Перес, стартовавший с 15-й позиции. По ходу гонки Ферстаппен уступил первую строчку Леклеру и прервал серию из 248 кругов лидерства подряд. Пилот показал третий результат в истории, уступив только бразильцу Айртону Сенне (264) и итальянцу Альберто Аскари (305).

Ферстаппен одержал 42-ю победу за время выступления в "Формуле-1". По этому показателю он вышел на чисто пятое место, обойдя трехкратного чемпиона мира Сенну. Опережают гонщика из Нидерландов француз Ален Прост (51), немцы Себастьян Феттель (53) и Михаэль Шумахер (91), а также британец Льюис Хэмилтон (103).

В общем зачете пилотов Ферстаппен увеличил свое преимущество, набрав 229 очков. В тройку также входят Перес (148) и испанец Фернандо Алонсо (129), представляющий команду "Астон Мартин". В Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл" (377), следом идут "Мерседес" (178) и "Астон Мартин" (172).

Следующий этап пройдет в Великобритании с 7 по 9 июля.