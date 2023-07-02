Футболист "Зенита" Мостовой рассказал, что мечтает сыграть в чемпионате Англии

В прошедшем сезоне футболист "Зенита" провел 37 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой мечтает поиграть в чемпионате Англии. Об этом Мостовой рассказал ТАСС в воскресенье.

"Хотел бы я попробовать себя в европейской топ-лиге? 100%, это моя мечта детства, любой топовый европейский чемпионат, - сказал Мостовой. - Не то чтобы Италия, Франция, Испания - везде, куда хотел бы. Но главная мечта - Англия. Для этого нужно хорошо играть, много забивать, отдавать голевые передачи, завоевывать трофеи. Сейчас это проблемнее стало, за российским чемпионатом, наверное, не так усиленно следят, как когда были Лига чемпионов, сборная России выступала, но все равно все возможно в жизни, главное - стараться и мечтать".

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит предсезонный турнир "Кубок Pari премьер", в котором выступают "Зенит", турецкий "Фенербахче", сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи". 1 июля "Зенит" победил "Нефтчи" со счетом 3:1. "Фенербахче" - серьезный соперник, потому что команда играет в Лиге чемпионов, в принципе, "Црвена Звезда" тоже, - отметил Мостовой. - Интересный турнир сделали в Петербурге, очень прикольно, что это проводится у нас, болельщики могут посмотреть. Лиги чемпионов сейчас нет, как и международных соревнований, хотя бы такое можно посмотреть, крутой предсезонный турнир. Первый матч на турнире у нас был хорошим, будем стараться выиграть".

2 июля Мостовой выступил на площадке "Знание. Лекторий" в рамках VK Fest - 2023 в Санкт-Петербурге. "Я надеюсь, что как можно скоро все закончится, что сейчас происходит в мире, после чего мы вернемся на международную арену, - отметил Мостовой во время выступления. - Что касается мотивации, то я живу своим делом, это не моя работа, это моя жизнь. С 6 лет я этим занимаюсь, это дело люблю и буду отдаваться этому".

Мостовому 25 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В прошедшем сезоне футболист провел за команду 37 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.

О Малкоме

Бразильский нападающий "Зенита" Малком в прошедшем сезоне провел за "Зенит" 33 матча во всех турнирах, забив 26 мячей и отдав 9 результативных передач. Малком стал лучшим бомбардиром Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), а также признан лучшим игроком лиги по итогам сезона. В июне Малком, который ранее получил гражданство РФ, дебютировал за сборную Бразилии в товарищеских матчах.

"Уезжать ли Малкому поиграть в европейский топ-клуб? Я думаю, что сейчас идеальная возможность для него, потому что он провел отличный сезон, его в сборную уже вызвали, - сказал Мостовой. - Я знаю, что у бразильцев культура футбола совсем другая по сравнению с Россией, вызов в сборную, конечно, является осуществлением его мечты, огромный знак того, как он провел сезон. Поэтому, если у него есть такая возможность, если это утроит клуб и его, то 100% нужно ехать, поэтому для него хорошая возможность".

Малком выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе петербургского клуба футболист четыре раза становился чемпионом России, трижды - обладателем Суперкубка России. Также один раз он выиграл Кубок России.