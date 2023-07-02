Футболист Кудряшов не собирается завершать карьеру после ухода из "Антальяспора"

2 июля "Антальяспор" объявил об уходе 36-летнего футболиста в связи с окончанием контракта

ТАСС, 2 июля. Российский защитник Федор Кудряшов намерен продолжить профессиональную карьеру после ухода из турецкого футбольного клуба "Антальяспор". Об этом он в воскресенье рассказал "Спорт-Экспрессу".

2 июля "Антальяспор" объявил об уходе 36-летнего футболиста в связи с окончанием контракта.

"Надеюсь, что в ближайшее время будет определенность. На данный момент мне нечего сказать. Завершение карьеры? Пока вам еще придется меня потерпеть", - сказал Кудряшов.

Кудряшов выступал за "Антальяспор" с января 2020 года. В составе команды он провел 110 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Ранее защитник защищал цвета "Краснодара", томской "Томи", подмосковных "Химок", грозненского "Ахмата", московского "Спартака", казанского "Рубина", "Ростова", "Сочи" и турецкого клуба "Истанбул Башакшехир". За сборную России Кудряшов принял участие в 48 матчах, отметившись 1 голом и 1 передачей. В 2018 году защитник вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

В прошлом сезоне "Антальяспор" занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда набрала 41 очко по итогам 36 матчей.