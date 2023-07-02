Футболист "Зенита" Мостовой считает ЦСКА главным соперником в следующем сезоне

По мнению полузащитника, московский клуб является сильным конкурентом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА будет главным соперником петербургского "Зенита" в новом сезоне. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой.

15 июля "Зенит" и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Казани и начнется в 17:00 мск.

"ЦСКА - сильный соперник, думаю, что это будет наш главный конкурент в следующем сезоне, - сказал Мостовой. - Поэтому такой тестовый матч перед чемпионатом. Очень важный турнир, мы три года подряд его выигрываем. Хочется в четвертый".

В прошлом сезоне "Зенит" в пятый раз подряд стал чемпионом России, ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал обладателем кубка страны. Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года, также команда пропустила жеребьевку отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. "Мечтаю, конечно, сыграть за сборную России на чемпионате мира 2026 года", - отметил Мостовой.