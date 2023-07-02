Касаткина вернулась в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации

Россиянка поднялась на 10-ю позицию мирового рейтинга

ТАСС, 2 июля. Первая ракетка России Дарья Касаткина переместилась с 11-й на 10-ю позицию рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в воскресенье.

Касаткина обошла в рейтинге Барбору Крейчикову из Чехии. На этой неделе россиянка вышла в финал турнира в британском Истбурне, где уступила американке Мэдисон Киз.

Остальные позиции в топ-10 мирового рейтинга не изменились. Первой ракеткой мира продолжает оставаться полька Ига Свёнтек, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, тройку лучших замыкает представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Из россиянок в топ-100 входят Вероника Кудерметова (12-е место), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (22), Анастасия Потапова (23), Анна Блинкова (40), Алина Калинская (61), Элина Аванесян (68), Камилла Рахимова (72), Диана Шнайдер (98). Мирра Адреева, прошедшая квалификацию Уимблдона, располагается на 102-й строчке.

Уимблдон - третий турнир Большого шлема в сезоне, проходящий на травяном покрытии - стартует в Лондоне 3 июля. Соревнования продлятся до 16 июля.