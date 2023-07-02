Мацуев считает, что футбольный "Спартак" не нуждается в усилении в новом сезоне

В сезоне-2022/23 команда заняла третье место в таблице РПЛ

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 2 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" способен бороться за высокие места в следующем сезоне в том составе, который завоевал третье место Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/23. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал народный артист РФ, пианист и болельщик красно-белых Денис Мацуев на площадке пятого музыкального фестиваля "Alma mater: "Новые имена" в Суздале.

"Я думаю, что состав у нас есть. Не знаю, кого нужно дозаявлять. Я уверен, что с тем составом, который был в прошлом году, мы можем бороться за самые высокие места, - сказал Мацуев. - Просто всегда должна быть ротация, всегда должна быть подпитка".

Мацуев добавил, что в новом сезоне ждет от любимого клуба искрометный игры, "которая была в прошлом году в первой половине сезона". "По каким причинам этого не получилось во второй половине [сезона], нам, должны, наверное, объяснить, потому что мы ждали борьбы до конца с нашим принципиальным соперником из культурной столицы. Мы должны бороться до конца", - резюмировал Мацуев.

По итогам сезона-2022/23 "Спартак" занял третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Чемпионом России в пятый раз подряд стал петербургский "Зенит" (70 очков).