"Страсбур" объявил о назначении чемпиона мира по футболу Виейра на пост главного тренера

В марте нынешнего года Патрик Виейра покинул английский "Кристал Пэлас"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпиона мира по футболу 1998 года Патрик Виейра стал главным тренером французского клуба "Страсбур". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды.

О сроках соглашения со специалистом не сообщается.

В качестве игрока Виейра выступал за французский "Канн", английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", итальянские "Милан", "Ювентус" и "Интер". Француз по три раза становился чемпионом Англии и Италии, пять раз выигрывал Кубок Англии, три раза - Суперкубок Англии, два раза - Суперкубок Италии. Вместе со сборной Франции также стал чемпионом Европы 2000 года и серебряным призером чемпионата мира в 2006 году.

47-летний Виейра начал тренерскую карьеру в 2013 году, возглавив команду "Манчестер Сити" среди игроков до 23 лет. Позднее он также тренировал американский "Нью-Йорк Сити", французскую "Ниццу" и английский "Кристал Пэлас", который покинул в марте нынешнего года.

В прошлом сезоне "Страсбур" занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 40 очков по итогам 38 туров.