СМИ: российский футболист Кузяев принял предложение от турецкого "Бешикташа"

30 июня истек срок контракта полузащитника с петербургским "Зенитом"

ТАСС, 2 июля. Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев принял предложение от руководства турецкого "Бешикташа". Об этом на своей странице в Twitter в воскресенье сообщил журналист телеканала TRT Spor Фырат Гюнаер.

Отмечается, что футболист намерен ждать предложений из чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. В случае их отсутствия, по информации источника, россиянин перейдет в "Бешикташ".

Ранее в июне журналист портала Sports Digitale Ягыз Сабунчоглу на своей странице в Twitter сообщил, что "Бешикташ" сделал Кузяеву официальное предложение.

Кузяеву 30 лет, он выступал за петербургский "Зенит" с лета 2017 года, контракт игрока с клубом был рассчитан до 30 июня. В завершившемся сезоне футболист провел 35 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Вместе с "Зенитом" Кузяев стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке и один раз - в кубке страны.

В прошедшем сезоне "Бешикташ" стал бронзовым призером чемпионата Турции.