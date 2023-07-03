Финалист прошлогоднего Уимблдона Кирьос пропустит турнир из-за травмы запястья

По словам теннисиста, у него был диагностирован разрыв связок

ТАСС, 3 июля. Австралийский теннисист Ник Кирьос не выступит на предстоящем Уимблдоне из-за травмы запястья. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

"Мне грустно говорить, что в этом году я вынужден сняться с Уимблдона. Во время возвращения на Мальорку я испытал боль в запястье и в качестве меры предосторожности сделал сканирование, результаты которого показали разрыв связок. Я перепробовал все способы, чтобы сыграть на Уимблдоне, но у меня не было достаточно времени, чтобы справиться с данным повреждением до начала турнира. Я вернусь, и как всегда, ценю своих поклонников за поддержку", - написал Кирьос.

Кирьосу 28 лет, он занимает 33-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету спортсмена семь титулов под эгидой организации. В 2022 году австралиец дошел до финала Уимблдона, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В решающем матче соревнований теннисист уступил сербу Новаку Джоковичу.

Уимблдон является третьим турниром Большого шлема и проходит на травяном покрытии. Соревнования пройдут с 3 по 16 июля. В первом круге Кирьос должен был сыграть с бельгийцем Давидом Гоффеном.