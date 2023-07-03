Бывший футболист "Рубина" и ЦСКА Натхо удостоен в Израиле Президентской медали почета

Медаль вручается за вклад в развитие израильского общества, а также за гуманитарные достижения в мировом масштабе

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июля. /ТАСС/. Израильский футболист Бибрас Натхо, в разные годы продолжительное время выступавший за российские клубы "Рубин" (Казань) и ЦСКА, удостоен Президентской медали почета - высшей гражданской медали в Израиле. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия израильского президента Ицхака Герцога.

Как отмечается в сообщении, в этом году присуждение Президентской медали почета приурочено к 75-летней годовщине провозглашения независимости Государства Израиль. По этому случаю награду получат сразу 13 человек - представители разных сфер общественной деятельности, как израильтяне, так и иностранцы, "внесшие исключительный вклад [в развитие] Государства Израиль, еврейского народа и всего человечества", указали в канцелярии, добавив, что вручение наград состоится в сентябре на торжественной церемонии в президентской резиденции в Иерусалиме.

Бибрас Натхо родился в 1988 году в населенном пункте Кфар-Кама на севере Израиля. Это одна из двух деревень, где живут израильские черкесы, предки которых переселились после Кавказкой войны (1817-1864) в Османскую империю, под властью которой в то время находилась и Палестина. В настоящее время в Израиле проживают порядка 4 тыс. черкесов, и Натхо является одним из самых известных в Израиле представителей этого народа.

В пояснительной записке со списком награжденных особо отмечено, что Натхо - "представитель черкесской общины и первый нееврей, ставший капитаном национальной команды" Израиля по футболу. "Он представлял Израиль на протяжении 20 лет и все это время подавал личный пример, проявляя человечность, профессионализм, инклюзивность и великодушие. Натхо старался быть объединяющим фактором внутри команды и в раздевалке, среди игроков всех религиозных и социальных групп. Бибрас Натхо с гордостью выполнял роль посла Израиля во всех странах, где он играл, и оставил о себе положительное впечатление как на личном уровне, так и в качестве представителя страны", - говорится в тексте.

Карьера футболиста

Натхо - воспитанник тель-авивского клуба "Хапоэль", в котором провел первые годы своей профессиональной карьеры и откуда в 2010 году перешел в "Рубин". За казанскую команду израильский полузащитник выступал с 2010 по 2013 год, провел в ее составе 104 матча, забив 21 гол. После "Рубина" Натхо непродолжительное время играл за греческий ПАОК, откуда перебрался в ЦСКА, за который выступал с 2014 по 2018 год, сыграв за армейцев 101 матч и забив 24 гола.

За сборную Израиля Натхо выступал с 2010 года, провел в ее составе 88 матчей и забил 4 гола. В начале 2023 года он объявил о завершении карьеры в национальной команде.

В настоящее время 35-летний футболист играет в Сербии за белградский "Партизан".

О награде

Президентская медаль почета была учреждена в Израиле по инициативе девятого президента еврейского государства Шимона Переса в 2012 году. Она вручается за вклад в развитие израильского общества, а также за гуманитарные достижения в мировом масштабе. Первым ее получил в 2012 году Генри Киссинджер, в разные годы награда вручалась, в частности, Бараку Обаме, Биллу Клинтону и Ангеле Меркель.

В годы президентства Реувена Ривлина (2014-2021) медаль не вручалась, традицию возродил нынешний глава государства Ицхак Герцог. В 2022 году он вручил награду занимавшему на тот момент пост президента Чехии Милошу Земану, президенту США Джо Байдену и Никосу Анастасиадису, занимавшему на тот момент должность президента Кипра.