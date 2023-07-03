Комиссия КХЛ проинспектирует ледовую арену в Новосибирске в конце июля - начале августа

Домашние матчи "Сибири" в грядущем сезоне КХЛ будут проходить на новой арене, добавил министр физической культуры и спорта Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Комиссия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проинспектирует новую ледовую арену в Новосибирске в конце июля - начале августа перед началом сезона. Об этом сообщил ТАСС в понедельник министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

"Это, скорее всего, будет конец июля - начало августа, после этого нам дадут тестовый матч", - сказал Ахапов. Он добавил, что домашние матчи новосибирской "Сибири" в новом сезоне чемпионата Фонбет-КХЛ, который начнется в сентябре, будут проходить уже на новой ледовой арене.

Ранее министр сообщил ТАСС, что переезд "Сибири" на новую арену планируется завершить в первой половине августа. Новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта "Сибирь", вмещающим 6 055 человек. Новый дворец - "Сибирь-Арена" - рассчитан на 10,5 тыс. зрителей.

Строительство арены в столице региона было приурочено к молодежному чемпионату мира 2023 года по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Изначально местные власти рассчитывали сдать объект к сентябрю 2022 года, позднее стало известно об изменении сроков ввода объекта. Они были перенесены на декабрь прошлого года. Отставания в строительстве ледового дворца не раз становились предметом критики со стороны федеральных органов власти, депутатов и надзорных ведомств. Причинами задержки назывались пандемия коронавируса и санкции.

В начале июня Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проектным требованиям второго этапа строительства ледовой арены в Новосибирске. Акт ввода в эксплуатацию был получен 30 декабря 2022 года, однако матчи на арене до сих пор не начались. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.