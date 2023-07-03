СМИ: футболист Мбаппе не перейдет в "Реал" нынешним летом

Отмечается, что испанский клуб может подписать предварительное соглашение с нападающим в январе 2024 года

ТАСС, 3 июля. Чемпион мира 2018 года по футболу француз Килиан Мбаппе не перейдет из французского "Пари Сен-Жермен" в испанский "Реал" в летнее трансферное окно. Об этом в понедельник сообщила испанская газета Marca со ссылкой на источник в мадридском клубе.

По информации источника, "Реал" может подписать с французом предварительное соглашение в январе 2024 года. 27 июня портал Foot Mercato сообщил, что руководство испанской команды колеблется между вариантами оформить переход Мбаппе в текущее межсезонье или дождаться лета 2024 года.

12 июня газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение форварда с ПСЖ, которое истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон. На следующий день Мбаппе заявил агентству AFP, что не обсуждал с руководством ПСЖ вопрос о продлении контракта. Позднее футболист отметил в социальных сетях, что намерен провести следующий сезон в составе французского клуба.

Мбаппе 24 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами. В 2021 году в составе национальной команды форвард стал победителем Лиги наций.