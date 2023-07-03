Матчевая встреча молодежных сборных России и Китая по гимнастике пройдет в ноябре в Казани

Организация матча взрослых команд находится под вопросом, отметила Валентина Родионенко

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Организаторы достигли договоренности о проведении в ноябре в Казани матчевой встречи молодежных сборных России и Китая по спортивной гимнастике. Об этом ТАСС сообщила в понедельник член президиума Федерации спортивной гимнастики России и старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"В ноябре в Казани будет встреча гимнастов России и Китая на уровне молодежных сборных, достигнуты соответствующие договоренности, - сказала Родионенко. - Планируется, что на соревнованиях выступят и юноши с юниорами, как мальчики, так и девочки. Этот старт очень важен для нас, так как Китай относится к числу ведущих гимнастических стран мира".

"Организация матчевой встречи взрослых команд пока находится под вопросом. Я думаю, что в сегодняшней ситуации маловероятно, что такой турнир пройдет до Олимпийских игр в Париже. Иностранцы боятся каких-то санкций, мне кажется", - добавила собеседница ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) и Европейский гимнастический союз в марте 2022 года приняли решение временно запретить россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях. Вопрос возможности возвращения спортсменов FIG планирует рассмотреть в июле.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Международный олимпийский комитет также заявил, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года пока не идет.