Восстанавливающийся после операции гимнаст Аблязин присоединится к сборной России 9 июля

Старший тренер сборной России отметила, что Никита Нагорный может приехать на сбор национальной команды позднее

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин, перенесший в апреле операцию на травмированном плече, 9 июля приедет на тренировочный сбор национальной команды России на "Озеро Круглое". Об этом ТАСС сообщила в понедельник старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"9 июля открывается сбор команды на "Озере Круглом", и Денис обязательно приедет туда, - сказала Родионенко. - Мы ждем всех ведущих гимнастов, потому что идет подготовка к Кубку России, который пройдет в конце августа в Сочи. Никита Нагорный недавно стал папой, и я допускаю, что он приедет на сбор позже".

Аблязин травмировал плечо в начале марта на чемпионате России в Казани.

Аблязину 30 лет, на Олимпийских играх 2021 года в Токио он вместе с Нагорным, Артуром Далалояном и Давидом Белявским выиграл золото командного турнира, он также завоевал серебряную медаль в опорном прыжке. С Олимпиады 2016 года гимнаст вернулся с двумя серебряными медалями, полученными за выступления в командном турнире и в опорном прыжке, и бронзой - за упражнения на кольцах. На дебютных для себя Играх-2012 в Лондоне Аблязин также был вторым в опорном прыжке и третьим - в вольных упражнениях.