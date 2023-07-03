Футболист Ондуа заявил, что у него не было конфликта с германским "Ганновером"

Гаэль Ондуа отметил, что благодарен германскому клубу

ТАСС, 3 июля. У камерунского футболиста Гаэля Ондуа, имеющего российское гражданство, не было конфликтов с германским "Ганновером", и он благодарен клубу. Об этом Ондуа рассказал "Спорт-Экспрессу" в понедельник.

"У меня в жизни нет конфликтных ситуаций. Я только делаю то, что люблю, а именно играю в футбол. Вам я не вру. И в России, и за границей вам тоже скажут, что у меня никогда не было конфликтных ситуаций", - отметил Ондуа.

"Я бы сказал, что все было хорошо. Именно в этом клубе я начал стабильно играть за сборную Камеруна. Всегда нужно быть благодарным клубу за то, что он тебе дал. Также я благодарен "Ганноверу" за все, что они сделали для меня", - добавил футболист.

В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента.

6 марта Ондуа сообщил, что "Ганновер" больше на него не рассчитывает. По мнению игрока, причиной подобного отношения со стороны клуба могли стать политические мотивы и его российское гражданство. 7 марта в пресс-службе "Ганновера" сообщили, что Ондуа получает мало игрового времени по спортивным причинам. Футболист не выходил на поле в составе германской команды с августа прошлого года.

Ондуа 27 лет, он с ранних лет жил в России, выступал за молодежные команды московских "Локомотива" и ЦСКА, играл в махачкалинском "Анжи". За "Ганновер" Ондуа выступает с 2021 года, также он играл за швейцарский "Серветт". За камерунскую национальную сборную полузащитник дебютировал в марте 2022 года. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ондуа провел два матча, он играл в бутсах с российским и камерунским флагами, за что подвергся осуждению со стороны западных СМИ.