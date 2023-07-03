Германия отказала россиянам в участии в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Причиной отказа в допуске к турниру называется невозможность обеспечить безопасность спортсменам

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские и белорусские спортсмены не получат от организаторов приглашений на участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в германском Дуйсбурге с 23 по 27 августа и является отборочным на Олимпиаду 2024 года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник главный тренер сборной России Александр Костоглод.

"Мы в июне получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира, - сказал Костоглод. - В них сообщается, что российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах по причине того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования".

В конце апреля Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Правила и сроки возвращения спортсменов будут установлены независимой комиссией. Возможность выступления спортсменов также должно подтвердить Международное агентство по допинг-тестированию (ITA).

"Что касается независимой комиссии ICF, то она еще работает и продолжает вырабатывать критерии присвоения нейтрального статуса", - добавил главный тренер сборной.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Международный олимпийский комитет также заметил, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года пока не идет.