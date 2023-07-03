Футболист Ондуа назвал мечтой сыграть в матче сборных России и Камеруна

Гаэль Ондуа выступает за сборную Камеруна, при этом полузащитник является гражданином России

ТАСС, 3 июля. Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, мечтает сыграть в матче между национальными командами России и Камеруна. Об этом Ондуа рассказал "Спорт-Экспрессу" в понедельник.

"Вы знаете, для меня это была бы мечта. Когда я услышал о том, что наши сборные могут сыграть между собой, у меня пошли мурашки. Матч Россия - Камерун после ситуации на чемпионате мира 2022 года был бы потрясающим вариантом. Посмотрим, может быть, в ближайшие месяцы что-то изменится, мы вполне можем сыграть, я бы хотел увидеть это", - сказал Ондуа.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что у РФС была договоренность о проведении товарищеского матча с командой Камеруна летом, но африканцы в последний момент отказались от игры.

Ондуа 27 лет, он с ранних лет жил в России, выступал за молодежные команды московских "Локомотива" и ЦСКА, играл в махачкалинском "Анжи". На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ондуа провел два матча, он играл в бутсах с российским и камерунским флагами, за что подвергся осуждению со стороны западных СМИ.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.