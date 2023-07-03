NYT: Маск и Цукерберг ведут переговоры с президентом UFC для организации поединка

Дана Уайт заявил, что бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции чемпионата

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Илон Маск и Марк Цукерберг обсуждают с президентом Ultimate Fighting Championship (UFC) Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом Уайт сообщил газете The New York Times.

По его словам, он каждый вечер созванивается с обоими бизнесменами, и "оба хотят драться". Уайт и несколько собеседников газеты, близких к миллиардерам, утверждают, что в течение последних 10 дней Маск и Цукерберг проводили закулисные переговоры, наметив общие контуры мероприятия, и "склоняются к физическому поединку". Глава UFC заявил, что бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции чемпионата, хотя он лично будет помогать с организацией поединка. Стороны договорились, что собранные средства пойдут на благотворительность, хотя детали все еще обговариваются.

Уайт отметил, что поединок будет особенно интересным, учитывая разницу в габаритах двух бизнесменов. "У нас есть два парня, которые никогда не сражались профессионально, к тому же [они] из совершенно разных весовых категорий. Это будет величайшая битва в истории единоборств", - сказал Уайт. Маск тяжелее оппонента примерно на 70 фунтов (около 31 кг). По словам президента UFC, владелец Tesla и SpaceX в рамках подготовки к поединку худеть не собирается. "Он очень четко дал понять, что не будет сбрасывать вес", - приводит Уайт детали разговора с Маском.

Источники, приближенные к Цукербергу, сообщили изданию, что руководитель Meta (признана в России экстремистской) находится в отличной форме для поединка. По их словам, он "соблюдает строгий тренировочный режим, ходит на пробежки и бросает вызовы своим друзьям".

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент Twitter, которым владеет Маск. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.

29 июня Маск заявил, что бой может пройти в Колизее. Портал TMZ сообщил, что предложение бизнесменам сразиться именно на этой площадке было якобы выдвинуто итальянским Министерством культуры, однако представитель античного памятника-музея заявил ТАСС, что провести там поединок невозможно.