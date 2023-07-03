Новичок "Зенита" Коваленко примет участие в турнире в Санкт-Петербурге

Полузащитник перешел в петербургский клуб 30 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Полузащитник Александр Коваленко, пополнивший в межсезонье состав петербургского футбольного клуба "Зенит", примет участие в международном предсезонном турнире "Кубок Pari Премьер" в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам в понедельник заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Коваленко на турнире увидим, - сказал Семак. - Он пропустил много времени, сейчас ему сложно привыкать к нагрузкам, нашим требованиям. Парень он талантливый, перспективный. Надеемся, его функциональное состояние позволит сыграть на турнире".

"Зенит" объявил о подписании контракта с Коваленко 30 июня.

Коваленко 19 лет, ранее он принадлежал "Сочи", минувший сезон провел в аренде в самарских "Крыльях Советов". В составе самарцев игрок провел 30 матчей в различных турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. За сборную России Коваленко принял участие в одном матче, полузащитник вышел на поле в товарищеской игре против команды Киргизии в сентябре 2022 года (2:1), не отметившись результативными действиями.

В товарищеском турнире, проходящем в Санкт-Петербурге, помимо "Зенита", принимают участие сербская "Црвена Звезда", турецкий "Фенербахче" и азербайджанский "Нефтчи". Турнир завершится 9 июля.