Система VAR будет использоваться на молодежном чемпионате Западной Азии по шахматам

Система может использоваться, если один из игроков вызвал арбитра, чтобы отменить нарушение

ТАСС, 3 июля. Система видеопомощи арбитров (VAR) будет впервые использоваться в шахматах на молодежном чемпионате Западной Азии в Киргизии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Турнир проходит с 30 июня по 10 июля в селе Корумду.

VAR в шахматах будет работать на основе технологии idChess. Система может использоваться, если один из игроков вызвал арбитра, чтобы отменить нарушение. Например, если один из игроков будет утверждать, что его соперник взялся за фигуру, но отрицает этот факт, а арбитр пропустил момент.

При наличии трансляции с использованием платформы idChess арбитр может приостановить трансляцию игры в мобильном приложении и посмотреть запись партии с помощью VAR, которая показывает поведение шахматистов. Утверждается, что технология VAR позволяет увеличить количество правильных решений, принимаемых шахматными арбитрами, и сделать процесс принятия решений более простым и прозрачным как для арбитров, так и для игроков.