Карпов считает, что VAR затруднит жизнь шахматистам

Система видеопомощи арбитров будет задействована на молодежном чемпионате Западной Азии в Киргизии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Внедрение системы видеопомощи арбитров (VAR) в шахматах затруднит жизнь гроссмейстерам. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

"Думаю, толку от этого [VAR] будет немного. Только затруднит жизнь шахматистам. Вообще, я не обращаю внимания на то, что делает FIDE, уже давно, со времен Илюмжинова (Кирсан Илюмжинов, президент FIDE в 1995-2018 годах - прим. ТАСС)", - сказал Карпов.

3 июля пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) сообщила о внедрении VAR на молодежном чемпионате Западной Азии.

VAR в шахматах будет работать на основе технологии idChess. Система может использоваться, если один из игроков вызвал арбитра, чтобы отменить нарушение. Например, если один из игроков будет утверждать, что его соперник взялся за фигуру, но отрицает этот факт, а арбитр пропустил момент.

Молодежный чемпионат Западной Азии проходит с 30 июня по 10 июля в Киргизии.