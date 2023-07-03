В Испании заявили о возможности приостанавливать матчи в случае расистских инцидентов

При случаях проявления расизма координатор по безопасности может предложить арбитру не начинать, парализовать или приостановить проведение спортивного мероприятия

МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Испании заявило о возможности откладывать проведение спортивных мероприятий в случае расистских инцидентов. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

По его информации, "МВД усилило меры по предупреждению и реагированию на инциденты с применением насилия, расистские и дискриминационные инциденты на спортивных мероприятиях и установило критерии для запроса о немедленной приостановке" матчей, на которых происходят события такого характера.

Отмечается, что при данных инцидентах "координатор по безопасности может предложить арбитру или спортивному судье мероприятия не начинать, парализовать или приостановить его проведение, а также освободить [от болельщиков] часть или все помещение для прекращения инцидентов". "Координатор по безопасности - фигура, введенная законом о борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, - пояснили в МВД. - Эту функцию всегда берет на себя сотрудник сил безопасности".

Данное заявление последовало после инцидента, случившегося в мае с нападающим испанского футбольного клуба "Реал" Винисиусом Жуниором, который стал жертвой расистских оскорблений болельщиков во время выездного матча с "Валенсией". В конце матча форвард показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет "Валенсии" из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего принял участие в стычке с игроками соперника и получил красную карточку. Случившееся вызвало серьезную полемику как в Испании, так и во всем мире футбола.