Российским байдарочникам и каноистам оставили шанс отобраться на Олимпиаду в мае 2024 года

Для российских и белорусских спортсменов будет сделано исключение, позволяющее принять участие на предолимпийском квалификационном турнире

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские байдарочники и каноисты, лишенные возможности выступить в конце августа на квалификационном чемпионате мира в Германии, сохраняют возможность отобраться на Олимпиаду 2024 года на майском турнире в венгерском Сегеде. Об этом ТАСС в понедельник сообщил главный тренер сборной России Александр Костоглод.

"После вынужденного пропуска чемпионата мира в Дуйсбурге у наших спортсменов остается только одна возможность отобраться на Олимпийские игры в Париже, - заметил Костоглод. - Речь идет о европейском квалификационном турнире, который пройдет с 8 по 9 мая в Венгрии. Я надеюсь, что организаторы тех соревнований смогут нас принять".

"Что касается допуска на предолимпийский квалификационный турнир, то в нем должны участвовать спортсмены только тех стран, чьи сборные выступали на последнем чемпионате мира. Мы уже консультировались с руководством международной федерации, и для россиян с белорусами будет сделано исключение", - добавил собеседник ТАСС.

Как сообщал ранее ТАСС, россияне и белорусы не смогут выступить на чемпионате мира в германском Дуйсбурге из-за отказа оргкомитета предоставить этим спортсменам приглашения из соображений безопасности. Мировое первенство станет первым квалификационным турниром на Олимпийские игры для байдарочников и каноистов.