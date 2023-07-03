Шипов считает, что VAR в шахматах может быть неэффективным из-за редкого использования

Гроссмейстер отметил, что при этом система может помочь решать спорные моменты

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Система видеопомощи арбитров (VAR) поможет решать спорные моменты на турнирах по шахматам, однако может быть дорогой и неэффективной из-за редкого использования. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

3 июля пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) сообщила о внедрении VAR на молодежном чемпионате Западной Азии, который проходит с 30 июня по 10 июля в Киргизии.

"Это может быть полезно и поможет решать спорные моменты. В шахматах возникает много спорных ситуаций, так как человеческим коварству и хитрости нет предела. Может быть, это будет очень дорого, и эффективность тогда резко снизится от такого нововведения, потому что вряд ли система будет использоваться часто, но если это будет какая-то небольшая камера и будет стоить недорого, то ничего плохого в этом нет. Думаю, таких дискуссий о принятии системы VAR, как в футболе, не будет, потому что в шахматах предвзятое судейство практически исключено", - сказал Шипов.

"Мне вспоминается случай: в начале 1990-х годов маленькая Юдит Полгар на одном турнире играла против Гарри Каспарова (13-го чемпиона мира, признанного иностранным агентом - прим. ТАСС). Чемпион мира взялся за коня, поставил его на одно поле, руку отнял, но не нажал на кнопку на часах, потом понял, что теряет качество и быстро переставил его. Полгар тогда оторопела, постеснялась обратиться к судьям, но все тайное становится явным, и этот случай стал пятном в карьере Каспарова. Теперь такие фокусы проходить не будут, нарушитель будет наказан вне зависимости от званий и рейтинга", - добавил собеседник агентства.

VAR в шахматах может использоваться, если один из игроков вызвал арбитра, чтобы отменить нарушение. Например, если один из игроков будет утверждать, что его соперник взялся за фигуру, но отрицает этот факт, а арбитр пропустил момент. Арбитр может приостановить трансляцию игры в мобильном приложении и посмотреть запись партии с помощью VAR, которая показывает поведение шахматистов. Утверждается, что технология VAR позволяет увеличить количество правильных решений, принимаемых шахматными арбитрами, и сделать процесс принятия решений более простым и прозрачным как для арбитров, так и для игроков.