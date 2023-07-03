"Спартак" объявил о подписании контракта с хоккеистом Николаем Голдобиным

Соглашение рассчитано на два года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Нападающий Николай Голдобин заключил соглашение с московским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Спартака".

Контракт рассчитан на два года.

В сезоне-2022/23 нападающий выступал за магнитогорский "Металлург". В мае агент игрока сообщил ТАСС, что Голдобин принял решение продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 5 июня в результате обмена между "Металлургом" и "Спартаком" спортивные права на нападающего перешли московскому клубу.

Голдобину 27 лет, он выступал за "Металлург" последние три года, в сезоне-2022/23 нападающий стал одним из самых результативных игроков команды в регулярном сезоне КХЛ, в 59 матчах набрав 36 (19 голов + 17 результативных передач) очков, в 11 играх плей-офф он забросил 2 шайбы. Также в КХЛ хоккеист выступал за московский ЦСКА. В НХЛ Голдобин играл за "Сан-Хосе" и "Ванкувер". Год назад форвард также пытался найти клуб в НХЛ, но потом вернулся в "Металлург".